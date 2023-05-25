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Россияне стали тратить больше средств на занятия спортом

Исследование: траты россиян на спортивные товары и услуги выросли на 79%
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Фото: Global Look Press/news.ru/Petrov Sergey
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С начала 2023 года россияне потратили на спортивные товары и услуги на 79% больше, чем в 2022-м, говорится в исследовании банка «Зенит», с которым ознакомились «Известия» 25 мая. Кредитная организация изучила все операции в сегменте «спорт» по банковским картам с января по апрель текущего и прошлого годов.

Эксперты отмечают, что количество операций по оплате также увеличилось — на 24%. При этом, по их словам, траты россиян на занятия спортом растут с каждым годом.

«Такая тенденция связана с развитием фитнес-индустрии, появлением специальных площадок во дворах и парках, доступностью мобильных приложений со специальными программами тренировок», — объяснили аналитики.

Чаще всего россияне оплачивали спортивный инвентарь (его доля составила 29%), на втором месте — покупка спортивной одежды (26%), на третьем — оплата членства в спортивных клубах (23%).
Также, согласно исследованию, мужчины чаще женщин тратят средства на спорт: они совершили 63% операций.

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Ранее, 25 апреля, замгендиректора по научной работе и профилактической кардиологии ФГБУ «НМИЦ кардиологии» имени Чазова Минздрава России, профессор Нана Погосова в беседе с «Газетой.Ru» указала на пользу даже десятиминутной физической нагрузки в день для поддержания здоровья сердца у людей старше 40 лет. При этом, по ее словам, не стоит стремиться к очень большим нагрузкам, поскольку «все выбивающиеся величины плохи для организма». Она подчеркнула, что одинаково вредны как чрезмерная нагрузка, так и ее отсутствие.

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