Врач-гериатр предупредил об опасности мелких травм у пожилых при работе в огороде

Мелкие травмы, полученные во время работы в саду, могут представлять серьезную опасность для людей пожилого возраста, рассказал «Известиям» в четверг, 25 мая, врач-гериатр Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Андрей Изюмов.



Он отметил, что незначительные порезы и ссадины особо опасны для пожилых людей, страдающих атеросклерозом нижних конечностей и сахарным диабетом. У таких пациентов снижена чувствительность конечностей, а мелкие раны заживают дольше и могут переходить в трофические язвы и вызывать некроз мягких тканей.

«Открытые раны при работе с землей чреваты воспалительными процессами и присоединением инфекции. С возрастом организму становится сложнее бороться с возбудителями инфекционных заболеваний. Кроме того, в почве обитает столбнячная палочка, которая может проникнуть в небольшую ранку и представить опасность для тех, кто не прошел вакцинацию от столбняка», — поделился Изюмов.



В связи с этим врач поделился рекомендациями о том, как уберечь себя от опасности. Так, во время работы на грядках необходимо пользоваться перчатками, надевать закрытую и удобную обувь. Также необходимо иметь под рукой аптечку, укомплектованную бинтом, пластырем, средством для обработки ран. Кроме того, рекомендуется пройти вакцинацию от столбняка (один раз в 10 лет).

«В случае получения мелкой травмы или укусов насекомых нужно прекратить работу и промыть ранку проточной водой, обработать ее йодом, зеленкой, спиртом либо хлоргексидином и закрыть повязкой, при необходимости принять антигистаминное средство», — поясняет Изюмов.



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