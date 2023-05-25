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Диетолог объяснила тягу к сладкому у пожилых людей

Диетолог Королева: тяга к сладкому у пожилых может быть вызвана одиночеством
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Фото: Global Look Press/Annette Riedl
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Врач-терапевт, диетолог, д.м.н. Маргарита Королева рассказала, что тяга к сладкому у пожилых людей может быть связана с их эмоциональными переживаниями.

В беседе с «Москвой 24» в среду, 24 мая, специалист объяснила, что пожилые люди могут испытывать чувство одиночества и неудовлетворенности жизненными условиями. Кроме того, их может тревожить отсутствие частого общения с близкими и родными.

Сладкие продукты же, как отметила врач, являются своего рода антидепрессантами, которые помогают поднять настроение, пишет RT.

Между тем Королева предупредила, что злоупотребление сладостями в пожилом возрасте чревато риском развития сахарного диабета и набором лишнего веса, отмечает сайт kp.ru.

Сдобный палач: как люди попадают в зависимость от сладостей
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Ранее, 23 мая, британские диетологи назвали повышающие уровень тревожности продукты.

Среди них оказались алкоголь, кофеиносодержащие продукты, фастфуд и продукты глубокой переработки.

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