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Диетологи назвали повышающие уровень тревожности продукты

The Sun: диетологи предупредили, что кофе и фастфуд могут повысить уровень тревожности
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Некоторые продукты питания могут повышать тревожность, а также усугублять симптомы депрессии. Об этом пишет издание The Sun со ссылкой на рекомендации экспертов.

Так, диетолог Мадлен Ларуш, специализирующаяся на работе с клиентами с расстройством дефицита внимания/гиперактивностью (СДВГ), предостерегла от злоупотребления кофеином. По ее словам, это может обернуться чрезмерным беспокойством, учащенным сердцебиением, потливостью и другими неприятными симптомами. Подчеркивается, что к продуктам с высоким содержанием кофеина относится не только кофе, но также чай и энергетические напитки.

Специалистка в области питания Меган Гилберт для улучшения эмоционального состояния посоветовала отказаться от фастфуда и продуктов глубокой переработки. Она пояснила, что фабричные сладости, снеки, газированные напитки в большинстве случаев не отличаются питательной ценностью, зато могут негативно влиять на мозговую деятельность.

Наконец, эксперты в очередной раз напомнили о вреде алкоголя. Употребление спиртного, особенно в большом количестве, нарушает процесс выработки важных для психического здоровья химических веществ в мозге.

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12 мая педиатр, эксперт проекта-лектория для людей с сахарным диабетом Dia Talks Ольга Кашляк заявила, что жирная рыба и темный шоколад помогают снизить уровень стресса и тревоги. Врач уточнила, что на психическое состояние человека благотворно влияют такие компоненты, как омега-3, витамин D, аминокислота триптофан, магний и калий.

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