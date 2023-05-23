Диетологи назвали повышающие уровень тревожности продукты

Некоторые продукты питания могут повышать тревожность, а также усугублять симптомы депрессии. Об этом пишет издание The Sun со ссылкой на рекомендации экспертов.

Так, диетолог Мадлен Ларуш, специализирующаяся на работе с клиентами с расстройством дефицита внимания/гиперактивностью (СДВГ), предостерегла от злоупотребления кофеином. По ее словам, это может обернуться чрезмерным беспокойством, учащенным сердцебиением, потливостью и другими неприятными симптомами. Подчеркивается, что к продуктам с высоким содержанием кофеина относится не только кофе, но также чай и энергетические напитки.

Специалистка в области питания Меган Гилберт для улучшения эмоционального состояния посоветовала отказаться от фастфуда и продуктов глубокой переработки. Она пояснила, что фабричные сладости, снеки, газированные напитки в большинстве случаев не отличаются питательной ценностью, зато могут негативно влиять на мозговую деятельность.

Наконец, эксперты в очередной раз напомнили о вреде алкоголя. Употребление спиртного, особенно в большом количестве, нарушает процесс выработки важных для психического здоровья химических веществ в мозге.

12 мая педиатр, эксперт проекта-лектория для людей с сахарным диабетом Dia Talks Ольга Кашляк заявила, что жирная рыба и темный шоколад помогают снизить уровень стресса и тревоги. Врач уточнила, что на психическое состояние человека благотворно влияют такие компоненты, как омега-3, витамин D, аминокислота триптофан, магний и калий.