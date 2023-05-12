Врач назвала продукты для снижения тревожности

Жирная рыба и темный шоколад помогают снизить уровень стресса и тревоги. Об этом 12 мая сообщила педиатр, эксперт проекта-лектория для людей с сахарным диабетом Dia Talks Ольга Кашляк.

«Продукты, богатые Омега-3, содержат эйкозапентаеновую и докозагексаеновую кислоты, которые регулируют нейромедиаторы — то есть уменьшают воспаления и стимулируют работу мозга. В рыбе этих жирных кислот особенно много. Например, лосось содержит еще и витамин D, а дефицит этого витамина приводит к тревожности», — объяснила Кашляк «Газете. Ru».

По словам врача, уменьшению стресса способствует употребление яиц, потому как они являются источником витамина D и аминокислоты триптофана, которая способствует выработке серотонина. Кашляк подчеркнула, что в темном шоколаде тоже содержится триптофан.

Врач подчеркнула, что уменьшить беспокойство можно, включив в рацион тыквенные семечки и бананы, благодаря содержанию в них магния и калия, которые понижают уровень кортизола — гормона стресса.

«Включение в рацион ферментированных продуктов, таких как йогурт, принесет пользу кишечным бактериям и уменьшит беспокойство. Стоит отметить, что хронические воспаления частично ответственны за тревогу и стресс. К ферментированных продуктам можно также отнести квашеную капусту и сыр», — отмечает специалист.

Куркума, по мнению педиатра, тоже может способствовать снижению уровня тревожности благодаря активному ингредиенту — куркумину.

Врач-анестезиолог, специалист по лечению острой и хронической боли ЦКБ РЖД-Медицина Антон Гришин 28 апреля рассказал «Известиям», что постоянный стресс может привести к депрессии, которая, в свою очередь, может стать причиной хронических болей. По его словам, при постоянном нервном напряжении стресс может стать патологическим и системным, что неизбежно начнет оказывать негативное влияние на организм.