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Около 26 тыс. голов птицы уничтожили в Удмуртии из-за гриппа

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Фото: ТАСС/Олег Елков
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В Удмуртии для защиты населения от заражения птичьим гриппом уже изъяли и уничтожили около 26 тыс. голов птицы. Об этом Udm-info.ru сообщили в главном управлении ветеринарии республики.

По данным на 25 мая, в Удмуртии наблюдается ухудшение эпизоотической ситуации по гриппу птиц. В 1302 личных подсобных хозяйствах Глазова, Ижевска, Глазовского, Завьяловского, Кезского и Красногорского районов изъято 25 897 голов птицы.

«Ветспециалисты проводят эвтаназию птиц бескровным способом при помощи инъекционного препарата для ветеринарного использования, разрешенного для применения в России. Трупы птиц уничтожают путем сжигания на специально отведенном месте», — рассказала специалист пресс-службы ГУ ветеринарии Удмуртии Анна Лялина.

На сегодняшний день в республике действуют четыре очага заболевания — в Глазове, Ижевске, поселке Кез и селе Большой Селег Красногорского района. Ветеринары продолжают проводить рейды и обнаруживают павших чаек ежедневно.

В ветуправлении отмечают, что в ходе исследований грипп подтверждается только у чаек. У других видов птиц заболевание не выявлено.

Также в управлении ветеринарии подчеркивают, что сейчас наблюдается «беспрецедентная ситуация с гибелью чаек» в результате заражения птичьим гриппом. Гибель птицы зафиксирована в Марий Эл, Кировской, Тверской, Смоленской, Амурской, Калужской, Калининградской областях и Москве. 23 мая карантин ввели в Шарангском округе Нижегородской области.

19 мая профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал «Известиям», что человек маловосприимчив к вирусу птичьего гриппа, поэтому риск эпидемии заболевания невелик.

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