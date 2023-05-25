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Авто
На российском рынке возобновят продажи пикапа Foton Tunland

На российском рынке возобновят продажи пикапа Foton Tunland

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Фото: twitter.com
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Китайский пикап Foton Tunland, который продавался в России с 2016 года по 2019 год, вновь возвращается на российский рынок. Об этом стало известно в среду, 24 мая, в ходе выставки строительной техники и технологий СТТ Expo.

Компания Foton привезет в Россию пикап нового поколения G7, то есть модель будет отличаться от той, которая продавалась ранее на российском рынке. В предыдущие годы китайский производитель решил прекратить поставлять Tunland в Россию из-за низкого уровня продаж: всего за три года в стране продали порядка 300 автомобилей этой модели.

Foton Tunland оснащен турбодизелем 4F20TC семейства Aucan. Двигатель объемом 2 л и мощностью 163 л.с. разработан при участии австрийского бюро AVL. Для трансмиссии производитель предлагает 8-ступенчатую автоматическую коробку передач ZF или 6-ступенчатую механику.

Конструкция шасси пикапа в лучших традициях классических внедорожников: двухрычажная пружинная подвеска спереди и неразрезной мост на рессорах сзади. Кроме того, автомобиль обладает жестко подключаемой системой полного привода.

Tunland ― пикап с пятиместной кабиной, а грузоподъемность автомобиля составляет 905 кг. Известно, что Foton будет поставляться как в достаточно аскетичных версиях, так и в топовых комплектациях с кожаным салоном, большим дисплеем мультимедиа и многими другими опциям. Ориентировочная цена автомобиля ― 3,5 млн рублей.

Кинг-сайз: почему новый китайский пикап такой большой
Тест-драйв GWM KingKong Poer

11 апреля в России завершились продажи пикапа Great Wall Wingle 7. Отмечается, что информация о Great Wall Wingle 7 уже удалена с официального сайта компании Haval в России. В настоящее время в официальном доступе есть только пикап Poer. Однако компания сообщает, что вскоре на российском рынке появится еще одна грузовая модель Great Wall — Poer King Kong.

Продажи пикапа Great Wall Wingle 7 были запущены в России в октябре 2020 года. Пятиместный пикап с двухрядной кабиной был оснащен дизельным турбированным двигателем объемом 2 л и мощностью 143 л.с., а также 6-ступенчатой механической коробкой передач и системой полного привода.

На момент снятия с продажи Great Wall Wingle 7 считался самым доступным предложением в линейке автомобилей Haval. Его цена составляла 2 млн 799 тыс. рублей, что на 650 тыс. дешевле Poer.

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