Пикап Great Wall Wingle 7 ушел с российского рынка

В России завершились продажи пикапа Great Wall Wingle 7. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщило агентство «Автостат».

Отмечается, что информация о Great Wall Wingle 7 уже удалена с официального сайта компании Haval в России. В настоящее время в официальном доступе есть только пикап Poer. Однако компания сообщает, что вскоре на российском рынке появится еще одна грузовая модель Great Wall — Poer King Kong.

Продажи пикапа Great Wall Wingle 7 были запущены в России в октябре 2020 года. Пятиместный пикап с двухрядной кабиной был оснащен дизельным турбированным двигателем объемом 2 л и мощностью 143 л.с., а также 6-ступенчатой механической коробкой передач и системой полного привода.

На момент снятия с продажи Great Wall Wingle 7 считался самым доступным предложением в линейке автомобилей Haval. Его цена составляла 2 млн 799 тыс. рублей, что на 650 тыс. дешевле Poer.

В 2022 году россияне купили 562 пикапа Wingle 7, а в первом квартале 2023-го — 377 машин.

Ранее в этот день сообщалось, что продажи нового пикапа Great Wall Poer King Kong стартуют 25 апреля 2023 года. Новый пикап построен на основе модели Poer, но отличается дизайном и размерами. Это самый крупный пикап в модельном ряду китайской марки. В Китае он доступен с двумя вариантами длины кузова, но для России предложат самый вместительный. Длина машины 5641 мм, размеры грузовой платформы 1820 × 1500 × 495 мм. Заявленная грузоподъемность — 975 кг.

Особо отмечается, что пикап адаптирован для российских условий: кузов прошел специальную антикоррозийную обработку.