Great Wall анонсировал пикап Poer KingKong для России

Продажи нового пикапа Great Wall Poer KingKong стартуют 25 апреля 2023 года. Об этом говорится в пресс-релизе, во вторник, 11 апреля, поступившем в редакцию «Известий».

Poer KingKong построен на основе модели Poer, но отличается дизайном и размерами. Это самый крупный пикап в модельном ряду китайской марки. В Китае он доступен с двумя вариантами длины кузова, но для России предложат самый вместительный. Длина машины 5641 мм, размеры грузовой платформы 1820×1500×495 мм. Заявленная грузоподъемность — 975 кг.

Под капотом либо 2-литровый дизель (150 л.с. и 400 Нм) со средним расходом 9,4 л на 100 км, либо бензиновый турбоагрегат того же объема (190 л.с. и 360 Нм) со средним расходом 11,7 л на 100 км. Оба варианта оснащены 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Подключаемый полный привод с понижающей передачей дополнен блокировкой заднего дифференциала Дорожный просвет составляет — 200 мм, углы въезда и съезда — 25 и 20 градусов соответственно.

На российском рынке Poer KingKong представлен в двух комплектациях. Уже в базовой Comfort за 2,799 млн рублей есть руль с гидроусилителем и регулировкой по высоте, литые диски с шинами 235/65 R17, кондиционер, система стабилизации, фронтальные подушки безопасности, мультимедийная система с экраном на 10,25 дюйма и камерой заднего вида. Фары самые простые, галогеновые.

Помимо передних сидений, подогревается зона покоя фароочистителей, а в следующей комплектации Elite (2, 999 млн рублей), доступен обогрев руля. Вместо кондиционера — климат-контроль, сиденья обиты не такнью, а искусственной кожей, водительское кресло снабжено электрорегулировками. Добавлены система кругового обзора, боковые подушки и шторки безопасности.

Особо отмечается, что пикап адаптирован для российских условий: кузов прошел специальную антикоррозийную обработку.

9 марта Great Wall Motors показала новое поколение рамного внедорожника Haval H5. Габариты машины: 5190×1905×1835 мм при колесной базе 3140 мм.

Под капотом — бензиновый 2-литровый мотор, встречающийся на пикапах Poer и King Kong Poer. На H5 его мощность была увеличена со 190 л.с. до 224 л.с. Пока автомобиль представлен на местном рынке, но не исключено появление его и в России.