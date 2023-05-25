Иран показал новейшую баллистическую ракету «Хайбар»

Министерство обороны Ирана в четверг, 25 мая, представило новейшую баллистическую ракету «Хайбар». Об этом сообщило агентство IRNA.

«В присутствии министра обороны и поддержки вооруженных сил Резы Аштиани состоялась презентация новейшего продукта семейства баллистических ракет «Хорремшехр» под названием «Хайбер», — говорится в сообщении.

Уточняется, что «Хайбер» представляет собой ракету на жидком топливе с дальностью полета 2000 км и боевой частью массой 1,5 т, обладающую, помимо стратегических особенностей, еще и тактическими.

«Среди характерных особенностей ракеты «Хорремшехр» — наличие системы наведения и управления на среднем участке полета, использование которой позволяет контролировать положение и корректировать траекторию боевой части вне атмосферы, а также практически всё наведение и управление этой ракетой в ней происходит вне земной атмосферы», — отмечает агентство.

23 мая сообщалось, что главнокомандующий Военно-морским флотом (ВИФ) России Николай Евменов посетил оборонные предприятия Ирана и обсудил с командующим военно-морскими силами армии Ирана контр-адмиралом Шахрамом Ирани, а также с другими высокими должностными лицами из военного руководства страны двухстороннее сотрудничество.

Ранее, в марте, в Аравийском море прошли трехсторонние военно-морские учения «Морской пояс безопасности – 2023» с участием ВМФ России, ВМС Китая и Ирана. Учения проходили в районе иранского порта Чахбехар. Россию на них представляли фрегат «Адмирал Горшков» и средний морской танкер «Кама».