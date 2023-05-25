В Казани задержали устроившего стрельбу в поликлинике мужчину

В Казане задержали мужчину, который проник в здание поликлиники и выстрелил в женщину-охранника. Об этом заявили в пресс-службе МВД по Татарстану в четверг, 25 мая.

О нападении сообщила в полицию сама пострадавшая.

«В 4:25 неизвестный проник в здание поликлиники на улице Гладилова города Казани. Увидев, женщину-охранника, выстрелил в нее, предположительно из огнестрельного оружия, и скрылся. 67-летняя потерпевшая сообщила о нападении в полицию», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы.

Задержанным оказался 50-летний, ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления против личности, житель Татарстана.

В настоящий момент сотрудники правоохранителных органов проводят обыски по месту жительства подозреваемого. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Днем ранее в Сочи трое мужчин устроили потасовку со стрельбой на автобусной остановке. Один из участников выстрелил в оппонентов из аэрозольного пиротехнического пистолета. В результате один из мужчин был ранен. О произошедшем правоохранителям рассказали очевидцы. Мужчины были задержаны.