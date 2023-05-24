В Сочи задержали устроивших потасовку со стрельбой мужчин

В Сочи задержаны трое мужчин, которые устроили потасовку со стрельбой на автобусной остановке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю 24 мая.

Конфликт произошел ранее в этот день между двумя группами мужчин. Один из участников выстрелил в оппонентов из аэрозольного пиротехнического пистолета. В результате один из мужчин был ранен. О произошедшем правоохранителям рассказали очевидцы. На место инцидента прибыл наряд и бригада скорой помощи.

Известно, что полицейские задержали стрелявшего и еще двоих участников конфликта. Они доставлены в отдел полиции.

«В отношении молодого человека, выстрелившего из ракетницы в потерпевшего, возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия»). Также в его действиях и действиях еще двоих участников инцидента усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ («Хулиганство»)», — рассказала замначальника пресс-службы ГУ МВД России по региону Юлия Самсончик.

Днем ранее сообщалось, что в Абхазии скончался гражданин Турции в результате стрельбы в центре Сухума. Еще четыре человека получили ранения и были доставлены в медицинские учреждения. Одним из них оказался несовершеннолетний 2009 года рождения. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия с целью установления обстоятельств произошедшего и лиц, совершивших преступление.