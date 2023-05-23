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Гражданин Турции погиб во время стрельбы в центре Сухума
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Гражданин Турции погиб во время стрельбы в центре Сухума

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Фото: РИА Новости/Томас Тхайцук
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Гражданин Турции Айдын Ахмет скончался в результате стрельбы в центре Сухума в Абхазии. Об этом 23 мая сообщила прокуратура республики.

«23 мая в городе Сухуме примерно в 14:10 на пересечении улиц Сахарова и Ардзинба в результате стрельбы из огнестрельного оружия был убит гражданин Турции Айдын Ахмет 2002 года рождения», — сообщило ведомство.

Еще четверо человек получили ранения и были доставлены в медицинские учреждения. Одним из них оказался несовершеннолетний 2009 года рождения.

«По факту умышленного убийства, совершенного общеопасным способом, прокуратурой города Сухума возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 99 и ч. 1 ст. 217 УК Республики Абхазия», — заявили в прокуратуре.

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В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия с целью установления обстоятельств произошедшего и лиц, совершивших преступление.

Ранее, 12 мая, пять человек погибли, еще двое пострадали во время перестрелки в турецком Измире. Участники двух противоборствующих группировок встретились в одной из кофеен, чтобы обсудить разногласия по поводу долгов. В какой-то момент разговор перешел в ожесточенный конфликт с применением оружия.

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