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Сухогруз сел на мель в Суэцком канале

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Фото: Global Look Press/Ahmed Gomaa
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Сухогруз Xin Hai Tong, зарегистрированный в Гонконге, сел на мель в Суэцком канале. Об этом в четверг, 25 мая, сообщает пресс-служба судоходной компании Leth Shipping.

В Twitter-аккаунте организации отмечается, что инцидент произошел рано утром. В итоге застрявший сухогруз перекрыл путь еще четырем судам. Большого затора пока не наблюдается.

В настоящий момент буксиры пытаются сдвинуть 189-метровый корабль с места и вернуть его на воду.

По данным сервиса по отслеживанию морских судов Marine Traffic, на данный момент Xin Hai Tong находится недалеко от входа в Суэцкий канал со стороны Красного моря.

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Ранее, 7 мая, теплоход «Илья Муромец» сел на мель на Волге недалеко от Галанинского причала в Нижегородской области. На судне находилось 113 пассажиров и 42 члена экипажа. К месту происшествия был направлен буксир Волжского пароходства.

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