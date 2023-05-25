Реклама
Прямой эфир
Мир
Семь человек пострадали в результате взрыва на газопроводе в Мексике
Общество
В МЧС сообщили о локализации пожара в Одинцово
Мир
Президент Республики Сербской заявил об усилении давления из-за Украины
Общество
В Москве ожидается туман до утра 25 мая
Происшествия
Три человека погибли в результате ДТП в Ивановской области
Происшествия
В Одинцово загорелся павильон строительного рынка «Акос»
Общество
Взрыв газа в многоэтажке Краснодара произошел в жилой комнате
Армия
Артиллеристы ВС РФ уничтожили вышку связи ВСУ на авдеевском направлении
Спорт
Международная федерация лыжного спорта продлила отстранение россиян
Мир
Комитет Десантиса подал заявку на участие в выборах президента США
Мир
Умерла певица Тина Тернер
Общество
Украинские диверсанты готовили схроны с оружием в домах в Белгородской области

В Госдуму внесли проект об обязательном участии школьников в общественно-полезном труде

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Госдуму 24 мая был внесен проект, по которому предлагается обязать школьников участвовать в общественно-полезном труде, сообщает «РИА Новости».

Согласно пояснительной записке к проекту, будет скорректировано понятие «воспитание». Его дополнит составляющая, направленная на «формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам».

Отмечается, что школьники будут участвовать в общественно-полезном труде, предусмотренном образовательной программой, с учетом возрастных и психофизических особенностей. Также предлагается исключить норму о запрете привлечения обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей к труду, не предусмотренному образовательной программой.

Как уточнила глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, цель данного проекта заключается в формировании у школьников чувства личной причастности к делу и ответственности за его результат. Это касается бытовых навыков, таких как умение навести порядок, чистоту в классе, в школе. По ее словам, так ученики будут ценить результаты своего труда и с уважением относиться к труду тех, кто рядом.

Помимо этого, проект предполагает участие школьников в общественно-полезном труде, в частности высадке деревьев, цветов на пришкольной территории, участие в оформлении класса или школьной площадки к мероприятию, помощь в библиотеке, в музее.

Казакова подчеркнула, что принятие этого закона создаст основу для совершенствования школьной программы по труду. В рамках урока труда будут формироваться навыки, которые «пригодятся в жизни, в быту, в семье, профессии».

Никуда не СУНЦ: школы для талантливых детей просят вписать в закон
ОП РФ нашла пробелы в регулировании финансирования специализированных учебно-научных центров

Ранее, 16 мая, руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сказал, что ЕГЭ вряд ли претерпит серьезные изменения в ближайшие 10 лет.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023