В Госдуму внесли проект об обязательном участии школьников в общественно-полезном труде

В Госдуму 24 мая был внесен проект, по которому предлагается обязать школьников участвовать в общественно-полезном труде, сообщает «РИА Новости».

Согласно пояснительной записке к проекту, будет скорректировано понятие «воспитание». Его дополнит составляющая, направленная на «формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам».

Отмечается, что школьники будут участвовать в общественно-полезном труде, предусмотренном образовательной программой, с учетом возрастных и психофизических особенностей. Также предлагается исключить норму о запрете привлечения обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей к труду, не предусмотренному образовательной программой.

Как уточнила глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, цель данного проекта заключается в формировании у школьников чувства личной причастности к делу и ответственности за его результат. Это касается бытовых навыков, таких как умение навести порядок, чистоту в классе, в школе. По ее словам, так ученики будут ценить результаты своего труда и с уважением относиться к труду тех, кто рядом.

Помимо этого, проект предполагает участие школьников в общественно-полезном труде, в частности высадке деревьев, цветов на пришкольной территории, участие в оформлении класса или школьной площадки к мероприятию, помощь в библиотеке, в музее.

Казакова подчеркнула, что принятие этого закона создаст основу для совершенствования школьной программы по труду. В рамках урока труда будут формироваться навыки, которые «пригодятся в жизни, в быту, в семье, профессии».

Ранее, 16 мая, руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сказал, что ЕГЭ вряд ли претерпит серьезные изменения в ближайшие 10 лет.