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Стоимость квадратного метра в новостройке Новой Москвы выросла на 2,8%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Стоимость квадратного метра в новостройках Новой Москвы в апреле достигла 223,4 тыс. рублей, что на 2,8% больше, чем в апреле 2022 года. Об этом 25 мая «Известиям» рассказали аналитики компании «Метриум» и группы «Родина».

При этом в «старой» Москве в сегменте массовых новостроек квадратный метр скорректировался до 282,7 тыс. рублей, что сопоставимо с апрелем 2022 года (283,1 тыс. рублей), отметили эксперты.

«Примечательно, что оба локальных столичных рынка жилья прошли за последние 12 месяцев через рост и снижение цен на недвижимость. Так, в Новой Москве с апреля 2022 года к сентябрю 2022 года цены достигли максимума (228,4 тыс. рублей), после некоторой коррекции вновь обновили рекорд в феврале 2023 года (227,8 тыс. рублей), а затем стали уменьшаться», — рассказали эксперты.

Согласно данным аналитиков, цены по-прежнему находятся в нисходящем тренде, но они всё еще выше, чем год назад.

В «старой» Москве картина иная: здесь цены достигли максимума только в сентябре 2023 года (293,4 тыс. рублей за 1 кв. м), после чего сократились до 266,2 тыс. рублей в ноябре, но в 2023 году возобновили рост и повысились к апрелю до 282,7 тыс. рублей, что сопоставимо с апрелем 2022 года.

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Накануне аналитики VSN Realty рассказали «Известиям», что за последний месяц средний бюджет сделки на рынке новостроек Москвы вырос только на 1% и составил 11,2 млн рублей при среднем метраже в 41,2 кв. м. Суммарный объем реализованного жилья составил 212,3 тыс. кв. м. Общая выручка девелоперов в апреле составила порядка 71,6 млрд рублей.

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