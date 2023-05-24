Цены на новостройки в Москве остановились

За последний месяц средний бюджет сделки на рынке новостроек Москвы вырос только на 1% и составил 11,2 млн рублей. Об этом «Известиям» сообщили аналитики VSN Realty.

Средний бюджет сделки по проектам комфорт-класса составил 11,2 млн рублей при среднем метраже в 41,2 кв. м, рассказали в компании. Покупателям жилья бизнес-класса в среднем покупка недвижимости обходилась в 23 млн рублей при средней площади проданного лотов в 57 кв. м, добавили эксперты.

«Средневзвешенная цена сделок фактически осталась прежней: за месяц выросла на 1%, а вот минимальные бюджеты покупок немного подросли за апрель и составили 4,4 млн рублей для комфорт-класса и 5,5 млн рублей в нише «бизнес», – сказала генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова.

Также аналитики сообщили, что в течение апреля (по дате подписания ДДУ) было продано 4,4 тыс. квартир и апартаментов в комплексах комфорт- и бизнес-класса, строящихся в границах старой Москвы. Суммарный объем реализованного жилья составил 212,3 тыс. кв. метров. Общая выручка девелоперов в апреле составила порядка 71,6 млрд рублей.

Доля ипотечных сделок в сегменте «комфорт» составила 79%, по проектам бизнес-класса — 66%, добавили специалисты.