Посол ЦАР рассказал о визите президента в Россию

Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера приедет на второй саммит Россия – Африка, заявил «Известиям» посол ЦАР в Москве Леон Додону-Пунагаза.

«Наш президент будет принимать участие, поскольку ЦАР является практически братом России», — сказал он.

Приезд президента Уганды на саммит подтвердил посол этой страны в РФ Мозес Кизиге.

Второй саммит Россия – Африка пройдет в конце июля в Санкт-Петербурге. Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров сообщил, что участие в саммите уже подтвердили десятки африканских стран.

По его словам, в Северной столице будут приняты политическая декларация и совместный план действий между РФ и африканскими странами.

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