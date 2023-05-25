Посол Уганды сообщил о запланированном визите президента в Россию

Президент Уганды Йовери Мусевени наряду с другими лидерами шести африканских стран, выступивших с планом урегулирования конфликта на Украине, приедет в Санкт-Петербург на второй саммит Россия – Африка, заявил «Известиям» посол Уганды в Москве Мозес Кизиге.

«Сначала они посетят Киев, а потом приедут на саммит в Россию», — сказал посол, добавив, что в рамках саммита будет обсуждаться и мирный план.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоза сообщил, что шесть стран Африки, включая Египет, Республику Конго, Замбию и Сенегал, направят делегацию в Москву и Киев, чтобы предложить противоборствующим сторонам свой план урегулирования конфликта.

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От слов к заделу: на саммите Россия – Африка обсудят мирный план по Украине