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Число неплательщиков по кредитам превысило 14 млн

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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По итогам января–марта этого года число исполнительных производств о взыскании задолженности с физлиц в пользу банков достигло 14,4 млн, сообщили «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). Это на 25% больше, чем в I квартале 2022-го. Для сравнения: по итогам первых трех месяцев 2020 года количество таких дел составляло 7,6 млн, 2021-го — 9,6 млн, 2022-го — 11,5 млн.

Не звони мне, не звони: число претензий к взыскателям из банков за год утроилось
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Общая сумма долгов по этим делам составляет около 2 трлн рублей, отметили в службе. Эта цифра сопоставима с тем, что было в аналогичные периоды 2020–2022 годов. По состоянию на 1 апреля наибольшее количество неплательщиков приходится на Башкортостан, Краснодарский и Красноярский края, а также Московскую и Свердловскую области.

В ФССП отметили, что в основном исполнение судебных актов о взыскании задолженности затрудняют низкая платежеспособность граждан с обязательствами по налогам и оплате услуг ЖКХ, их закредитованность и отсутствие обеспечения выданных займов залогом. Еще влияет наличие в отношении одного физлица нескольких решений суда о возврате долга в пользу банка, перед жилищно-коммунальными хозяйствами, а также, например, алиментов, ущерба и других требований, добавили там.

Число контрактов, которые переходят на принудительную стадию взыскания, увеличивается, подтвердили в Росбанке. В 2023-м их количество в кредитной организации может достичь 20 тыс. против прошлогодних 18 тыс. За последний год количество должников незначительно выросло, рассказали и в РНКБ.

Эксперты объясняют увеличение исполнительных производств ростом доли судебной практики, а также экономической ситуацией в стране в последние годы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

По долгу служба: число неплательщиков по кредитам превысило 14 млн

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