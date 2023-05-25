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Врач определила причину постоянных заболеваний у детей

Педиатр Тур назвала причиной частых болезней ребенка стресс и психосоматику
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Фото: Global Look Press/Annette Riedl
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Постоянные заболевания могут быть связаны с психосоматикой, которая чаще всего основана на тревоге, стрессе и эмоциональном перенапряжении из-за нарушенной безопасности дома или негативного детского опыта. Об этом 24 мая рассказала врач-педиатр, психолог и психосоматолог Екатерина Тур в беседе с «Газетой.Ru».

Часто болеющими считаются дети, перенесшие от трех и более заболеваний в год. Если обследование врача показало, что иммунная система ребенка в порядке, а иных отклонений нет, то причина может быть связана с психосоматикой, отметила педиатр.

По ее словам, стресс появляется прежде всего из-за обстановки дома, загруженности в обучении или из-за отношения родителей к ребенку — тревога и гиперопека взрослых, большое количество дополнительных занятий и требований, запреты, споры и конфликты из-за плохой успеваемости, проблемы в детском саду или школе.

«Состояние тревоги также может передаваться от родителей, в частности от мамы. Но ребенок может быть тревожным и сам по себе. Часто приводит к этому и негативный детский опыт. Неблагополучная обстановка дома, потеря одного из родителей, систематические крики и жесткие наказания — это создает детскую травму», — предостерегла врач.

Опасность такого состояния заключается в последствиях: после длительных и затяжных болезней может сформироваться аутоиммунная патология.

Чтобы как-то повлиять на ситуацию, родителям сначала нужно научиться контролировать свою собственную тревогу, затем уже пытаться помочь ребенку и проработать его тревожное состояние, если были замечены признаки его стресса или плохого самочувствия, отметила специалист.

«Попросите детей поделиться пережитым опытом, чувствами и эмоциями. Предлагать помощь не только с уроками или с чем‐то таким, но и с переживанием негативного опыта. Потому что нельзя оставаться с тревогой и стрессом один на один. Чем раньше начать это делать, тем лучше для ребенка. Ведь когда он вступит в переходный возраст, такой возможности уже может и не быть. И у него сформируется багаж из широкого спектра психосоматических заболеваний», — рассказала Тур.

По рекомендации врача-педиатра необходимо сделать обстановку в доме безопасной для эмоционального состояния и не перегружать ребенка учебой или кружками. Также нельзя кричать на детей и ругать их за пустяки. Родителям и ответственным за ребенка нужно стать эмоциональной опорой и партнером для него.

Также стоит следить и за обстановкой в учебных учреждениях, узнавать о состоянии ребенка после школы, чтобы в случае чего попытаться помочь своему ребенку изменить ситуацию в благоприятную для него сторону.

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Ранее, 20 мая, заведующий отделением травматологии и ортопедии Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Владимир Ланцов рассказал о профилактике детских травм в летний период. Он также предупредил, что самая большая опасность для ребенка летом — оставить его без надзора.

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