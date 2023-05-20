Врач-травматолог рассказал о профилактике детских травм в летний период

20 мая отмечается Всемирный день травматолога. Заведующий отделением травматологии и ортопедии Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Владимир Ланцов рассказал «Известиям» о том, какие травмы могут подстерегать детей летом и как обезопасить ребенка от них.

Катание на роликах, самокатах, велосипедах — популярное среди детей времяпрепровождение летом. Какие опасности это может представлять?

Опасности при использовании летних видов транспорта (ролики, самокаты, велосипеды) зависят в первую очередь от скорости и во вторую — от использования защитной экипировки. Чем более «тихоходный» транспорт, тем он более безопасный. При использовании подобных транспортных средств нужно надевать защитную экипировку, прежде всего шлем.

«Если ребенок получил травму, ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. Необходимо обездвижить поврежденную конечность или всего пострадавшего (при черепно-мозговой травме, травме таза или позвоночника) и немедленно отвезти его в лечебное учреждение, при тяжелой травме — вызвать бригаду скорой помощи», — подчеркнул Ланцов.

Летнее купание в открытых водоемах опасно резким перепадом температур, что зачастую приводит к потере сознания в воде и последующему утоплению, добавил врач. Категорически нельзя допускать безнадзорное купание даже в известных местах. Важно следить за тем, чтобы у ребенка не случилось перегревание с последующим резким перепадом температур во время ныряния.

«Избегайте ныряния на неизвестных территориях, а лучше вообще не допускать его в природных водоемах. Если ребенок долго находился под водой и потерял сознание, необходимо сразу же начать сердечно-легочную реанимацию после освобождения дыхательных путей от воды и инородных предметов, а также вызвать медицинских специалистов», — отметил специалист.

Кроме того, Ланцов упомянул такую опасность, как солнечный удар. Он возникает при длительном нахождении под открытым солнцем. А тепловой — когда ребенок долгое время пребывал в среде с высокой температурой и влажностью, при которых испарение и охлаждение организма естественным путем затруднено. Подобные условия создаются как в бане или сауне, так и в транспорте в жаркое время.

Избежать их можно, если предотвратить избыточную инсоляцию: перейти в тень, носить головной убор, легкую светлую одежду; обеспечить адекватное охлаждение — купание, обильное питье.

По словам травматолога, самой большой опасностью для ребенка летом оказывается его безнадзорность. Нахождение вблизи автодорог, строящихся объектов, неорганизованных пляжей, лесных массивов также является причиной травматизации детей.

«Если следить за состоянием ребенка, не допускать его длительного пребывания в жарких и душных местах, а также надевать защитную экипировку во время катания на самокатах, роликах и велосипедах, то риски получения травмы значительно снижаются», — заключил Ланцов.

Врач — травматолог-ортопед «СМ-Клиники» Разиуан Бештоев, в свою очередь, рассказал, что если в момент травмы вы почувствовали хруст, видите неестественное положение руки, ноги или пальцев либо чувствуете сильную боль, то это является признаком серьезной травмы и стоит незамедлительно обратиться к врачу, а лучше вызвать скорую помощь.

Также он упомянул, что с наступлением лета и открытием дачного сезона всё больше людей получают различные травмы в загородных районах. Одной из таких травм является травма стопы, полученная в результате падения со стремянки или забора, а также на даче во время хозяйственных работ. Наиболее частой травмой стопы и одним из более серьезных повреждений является перелом пяточной кости, который характеризуется высоким процентом осложнений. Переломы пяточной кости всегда сопровождаются отеком стопы, болью и невозможностью наступить на пятку.

Кроме того, большое количество людей на даче пользуется различными инструментами, такими как бензопилы, газонокосилки и пилы, при использовании которых также часто можно получить травму. Чтобы их исключить, следует соблюдать технику безопасности.

«Если с вами случилось подобное происшествие, главное — правильно оказать себе первую помощь и обратиться в ближайшие травмпункт, больницу или вызвать «скорую». Первая помощь при любой травме стопы включает в себя обеспечение покоя и возвышенное положение для травмированной стопы, прикладывание холода, прием обезболивающих. После того как оказали себе первую помощь, важно сразу обратиться к врачу и не заниматься самолечением, даже если нога перестала болеть», — подчеркнул Бештоев.

По словам травматолога, до обращения к врачу лучше максимально обездвижить поврежденную руку или ногу. Если это рука, то можно поддерживать ее здоровой рукой, нужно рядом найти что-то холодное и приложить к месту боли.

«Главное — ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно себе что-то вправлять и делать подобные манипуляции, так как высока вероятность усугубить травму. При открытых переломах нужно в максимально короткие сроки обратиться в ближайший травмпункт или больницу», — заключил он.

17 мая врач-невролог АО «Медицина» Екатерина Сивоконева рассказала, что хронические дегенеративные изменения в позвоночнике, среди которых остеохондроз, грыжи межпозвоночных дисков, протрузии, артроз, нарушение функции межпозвонковых суставов, и последствия перенесенных травм могут быть причинами болей в шее и спине после сна.