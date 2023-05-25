Додик заявил о возможности Республики Сербской получить независимость

Независимость Республики Сербской (энтитет в Боснии и Герцеговине) в настоящее время является гипотетической возможностью, которая в любой момент может стать оперативной, заявил в интервью «Известиям» президент Республики Сербской Милорда Додик.

«Сейчас это гипотетическая возможность, которая, как и любая другая гипотетическая возможность, может стать оперативной. Наша позиция сводится к тому, что мы придерживаемся и уважаем конституцию Боснии и Герцеговины. Но если положения конституции не уважаются, мы не видим причин оставаться в неконституционном государстве», — заявил Додик.

При этом, подчеркнул политик, «сейчас никакой пользы от Боснии и Герцеговины мы не получаем». По его словам, это проявляется и в том, что решения, которые важны для Республики Сербской, в Сараево либо принимаются долго, либо вовсе блокируются.

Но, несмотря на сложности в коммуникации, заявил Додик, в государстве важно сохранять мирную ситуацию, в рамках которой Босния и Герцеговина остается в состоянии принимать политические решения.

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