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Додик заявил о возможности Республики Сербской получить независимость

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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Независимость Республики Сербской (энтитет в Боснии и Герцеговине) в настоящее время является гипотетической возможностью, которая в любой момент может стать оперативной, заявил в интервью «Известиям» президент Республики Сербской Милорда Додик.

«Мы не должны входить в союз, который бомбил наш народ 30 лет назад‎»‎
Член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик — о том, почему БиГ не будет вводить санкции против РФ и закрывать небо для ее самолетов

«Сейчас это гипотетическая возможность, которая, как и любая другая гипотетическая возможность, может стать оперативной. Наша позиция сводится к тому, что мы придерживаемся и уважаем конституцию Боснии и Герцеговины. Но если положения конституции не уважаются, мы не видим причин оставаться в неконституционном государстве», — заявил Додик.

При этом, подчеркнул политик, «сейчас никакой пользы от Боснии и Герцеговины мы не получаем». По его словам, это проявляется и в том, что решения, которые важны для Республики Сербской, в Сараево либо принимаются долго, либо вовсе блокируются.

Но, несмотря на сложности в коммуникации, заявил Додик, в государстве важно сохранять мирную ситуацию, в рамках которой Босния и Герцеговина остается в состоянии принимать политические решения.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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