Додик заявил об остановке Сараево проекта газопровода из Сербии

Все решения, касающиеся проекта строительства газопровода из Сербии в Республику Сербскую (энтитет в Боснии и Герцеговине), приняты, однако Сараево блокирует дальнейшую реализацию проекта, заявил в интервью «Известиям» президент Республики Сербской Милорад Додик.

«Для нас важно, что российская сторона не отказывается от этой идеи и готова продолжать работать над продолжать работать над проектом строительства газопровода [из Сербии в Республику Сербскую]. Все решения, которые зависели от Республики Сербской, приняты, однако есть часть решений, которые относятся к получению разрешения на пересечение границы между Сербией и Боснией и Герцеговиной. Эти решения должны быть приняты на уровне Сараево, но они там блокируются», — сказал Додик.

При этом он подчеркнул, что «первый шаг сделан, и мы с надеждой смотрим на реализацию следующих». Хотя в Республике Сербской понимают, что этот путь будет достаточно непростым, добавил он.

Ранее министр энергетики и горного дела Республики Сербской Петар Джокич говорил, что проект газопровода Боснии и Герцеговины, который планируется связать ее с газотранспортной системой Сербии и по которому будет поставляться российский газ, находится на стадии подготовки.

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