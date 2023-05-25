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В Москве ожидается туман до утра 25 мая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В Москве в ночь на четверг, 25 мая, ожидается туман. Об этом в среду, 24 мая, сообщило ГУ МЧС России по столице в своем Telegram-канале.

Согласно прогнозам синоптиков, предупреждение о тумане будет действовать до 09:00 четверга. Видимость составит до 200–700 м, пишет сайт kp.ru.

В ведомстве гражданам рекомендовали не оставлять детей без присмотра и быть осторожными в условиях непогоды. Пешеходов попросили быть аккуратными при переходе через дорогу, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В столичном дептрансе попросили автомобилистов во время ухудшения погодных условий снижать скорость, соблюдать дистанцию, включать габаритные огни и противотуманные фары. Также водителей попросили избегать резких маневров — перестроений и обгонов, а также не отвлекаться на гаджеты, сообщает телеканал «360».

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Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал температуру выше нормы в ряде регионов РФ.

По его словам, температура выше нормы на 7–14 градусов прогнозируется в Мурманской, Архангельской, Свердловской областях, Ненецком, Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах и во всем Приволжском федеральном округе. В некоторых регионах столбики термометра покажут выше +30 градусов.

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