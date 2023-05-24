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Москвичи смогут выбрать цвета новых веток метро

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Жители Москвы смогут поучаствовать в голосовании и выбрать цвета новых веток столичной подземки. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге в среду, 24 мая.

«Не в таком уж и далеком будущем будут построены еще три новые линии. <...> По старой московской традиции пора выбрать цвета, которыми новые линии будут обозначены на схеме Московского метрополитена», — цитирует Собянина агентство городских новостей «Москва».

Так, горожане смогут выбрать цвета для будущих Троицкой линии, Рублево-Архангельской линии и Бирюлевской линии, отмечает телеканал «360».

Собянин отметил, что со временем цвета становятся народными названиями. Палитра возможных цветов подобрана так, что новые ветки не будут сливаться на схеме с уже действующими линиями. На выбор москвичам предлагается четыре комбинации цветов и оттенков. Первая комбинация — лиловый, лавандовый, песочный. Вторая — изумрудный, графитовый, рубиновый. Третья — оливковый, сиреневый, медный. Четвертая — сиреневый, графитовый, песочный, пишет сайт kp.ru.

Проголосовать за понравившиеся цвета можно будет на портале «Активный гражданин», отмечает RT.

Как рассказал Сергей Собянин, протяженность Троицкой линии метро составит порядка 40 км. Длина Рублево-Архангельской ветки составит 19 км. Протяженность Бирюлевской радиальной линии составит около 21 км, отмечает сайт aif.ru.

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23 мая стало известно, что в метро Москвы перезапустили проект «Экскурсии в метро», который позволяет жителям и гостям города ближе познакомиться с историей и культурой столичной подземки.

Единую площадку решили создать, чтобы упорядочить деятельность экскурсоводов.

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