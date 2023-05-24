Жителей Рязани пригласили на уборку пляжа

В Рязани в субботу, 27 мая, организуют субботник на берегу 3-го Борковского карьера. Городские власти пригласили жителей города принять активное участие в уборке пляжа.

Как пишет 62INFO.ru, участники субботника будут убирать бытовой мусор с берега карьера. Основные работы начнутся в 9:00.

Рязанцы могут собраться в районе остановки «Городской пляж» напротив торгового центра, уточняет РИА «7 новостей».

Ранее сообщалось, что купальный сезон в Рязани должны открыть 1 июня. На участках, которые не предназначены для купания, установят таблички «Купание запрещено».