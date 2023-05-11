Купальный сезон откроют в Рязани 1 июня

Открытие купального сезона запланировано на 1 июня в Рязани. Об этом сообщает 62INFO.ru со ссылкой на главу городской администрации Елену Сорокину.

На участках, которые не предназначены для купания, мэр распорядилась установить таблички «Купание запрещено». Это необходимо для предупреждения травматизма и гибели людей на водоемах, уточняет РИА «7 новостей».

Всего в городе планируют открыть четыре пляжа на Борковских карьерах и на реке Старица в районе Лысой горы. Подготовку территорий проведут инвесторы и дирекция благоустройства.

Ранее сообщалось о начале подготовки к пляжному сезону в Оренбурге. На восточную набережную реки Урал привозят песок.