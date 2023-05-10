Подготовка к пляжному сезону началась в Оренбурге

Подготовка пляжа к купальному сезону началась в Оренбурге. На восточную набережную реки Урал привозят песок.

На текущий момент река вернулась в привычное русло. Под водой находилась мангальная зона, она не пострадала, пишет «Урал56.Ру». Однако не возобновил работу общественный туалет.

В МЧС уже поступают первые заявки на освидетельствование зон отдыха, их подали собственники 12 пляжей. Специалисты не рекомендуют открывать купальный сезон раньше времени.

В Орловской области к летнему сезону оборудуют 39 пляжей. На территориях организовано проведение водолазного обследования акваторий.