«Был уверен, что обыграем «Локо» всухую — теперь признаю, был неправ»

В год столетия баскетбольный ЦСКА остался без трофеев. Главный тренер команды Эмил Райкович, объясняя причины поражения от «Локомотива-Кубань», выделил травмы лидеров. Алексей Швед вернулся в строй за несколько дней до начала полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, Никола Милутинов играл против краснодарцев с серьезным повреждением, а своего вице-капитана Семена Антонова армейцы потеряли еще в конце октября. Титулованный форвард перенес операцию на ахилловом сухожилии и никак не мог помочь своим партнерам.

Мы встретились с Семеном на закрытии сезона ЦСКА, которое прошло на прогулочном лайнере по Москве-реке. В интервью «Известиям» чемпион Евролиги и бронзовый призер Олимпийских игр – 2012 рассказал о сроках возвращения в строй, поприветствовал расширение Единой лиги с 12 до 14 команд и признался, что недооценивал «Локо».

«Локомотив» удивил не только нас, но и всю баскетбольную Россию»

— Как вам идея продолжить праздновать столетие клуба на борту корабля с болельщиками команды?

— Здорово, что получилось организовать такое неофициальное закрытие для болельщиков. Я всегда за живое общение с фанатами, которых пришло очень и очень много. Покатались на корабле, провели баскетбольные конкурсы, пофотографировались, раздали автографы. Была очень классная и дружеская атмосфера. Надеюсь, все ушли с хорошим настроением. По крутости могу сравнить это закрытие сезона с пикником, который мы проводили с болельщиками около старого УСК ЦСКА несколько лет назад.

Фото: Winline Семен Антонов

— Насколько тяжело вам было смотреть решающие матчи сезона вне команды?

— В моей карьере это первая настолько тяжелая травма. Когда она случилась, то я несколько дней погоревал. Затем сделали операцию и наступил процесс реабилитации, в который я был полностью погружен. Отвечая на ваш вопрос: безусловно, со стороны смотреть игры партнеров тяжело. Особенно с лицевой. Одно дело, когда ты в заявке и смотришь со скамейки. А здесь абсолютно другое видение площадки. Это другие эмоции.

— «Локомотив-Кубань» удивил вас?

— Они приятно удивили не только нас, но и всю баскетбольную Россию. До начала серии я ходил на программу «Взял мяч» и мы делали прогнозы на полуфиналы. Я сказал, что мы победим в четырех матчах. Объяснил это тем, что «Локо» неуверенно выглядел на протяжении всего сезона. Не только в матчах с нами. Они долго искали свою игру, подписывали новых иностранцев. У коллектива Александра Секулича было больше спадов, чем подъемов. Мы же прошли долгий регулярный сезон всего с двумя поражениями. К тому же после травмы возвращался Алексей Швед, что должно было добавить команде вариативности в атаке. Поэтому я был уверен, что мы выиграем всухую. Теперь могу сказать, что был неправ и ошибся.

— Когда поняли, что в серии не будет легкой прогулки?

— Уже после первого матча, когда они навязали очень серьезную борьбу. Потом краснодарцы сравняли счет. А дальше мы увидели равную серию. В финале баскетболисты «Локо» также подтвердили, что попали в него неслучайно. Если бы они выиграли вторую встречу в Казани, когда упустили преимущество в десять очков за четыре минуты до конца, то всё могло бы сложиться иначе. Баскетболисты казанского клуба «почувствовали кровь» и смогли переломить ход серии.

— Если вернуться к решающему седьмому матчу полуфинала в Москве — вам не показалось, что все игроки отдавали мяч Шведу и боялись брать на себя ответственность в концовке?

— Не сказал бы, что это ключевой фактор нашего поражения. Разыгрывающий «Локо» Саша Щербенев уверенно действовал в последние минуты. Забил крайне сложный трехочковый, попал все штрафные. Мы, в свою очередь, промазали много бросков с линии, не забили пару легких мячей. Думаю, нам просто не хватило удачи, но везет сильнейшим. «Локо» был сильнее в тот момент. Готов принять это как спортсмен, как настоящий мужчина. Сказать, что соперник был лучше и больше заслуживал играть в финале.

— За три года в лиге — три разных чемпиона. Это поспособствует популяризации баскетбола в стране?

— Лучше провести опрос, но по ощущениям, по отзывам в социальных сетях, мне кажется, за баскетболом стало следить больше народу. Это началось с финальной серии прошлого сезона, когда все спрашивали у меня, где достать билеты на пятую, на седьмую игру с «Зенитом». В этом году оба полуфинала добрались до седьмого матча. Почти на всех играх плей-офф были аншлаги. Теперь главное, чтобы развивался детский баскетбол. Если после такого интригующего сезона родители поведут своих детей в баскетбольные секции, то это будет наша главная победа. Это главный показатель того, что баскетбол интересен. После Олимпиады – 2012 был большой приток мальчишек в волейбол и в баскетбол. Тогда наша мужская волейбольная сборная выиграла золото, мы — бронзу.

«Мне придется тренироваться всё лето»

— Следили ли за «Финалом четырех» Евролиги? Кого бы выделили из игроков?

— Серхио Родригеса, с которым мы два года отыграли в ЦСКА. Он показал, что опыт в нужный момент решает намного больше, чем задор и молодость. Неважно, как ты играл в регулярном сезоне, вошел ли в символическую пятерку. Чачо (прозвище Родригеса. — «Известия») был лучшим игроком «Реала» в трех заключительных матчах серии плей-офф с «Партизаном», полуфинальной игре с «Барселоной» и в решающие минуты противостояния с «Олимпиакосом». Своими действиями он принес команде титул в заключительные две минуты. В целом получили истинное удовольствие от «Финала четырех» в Каунасе.

— Это был первый полноценный сезон Евролиги, в котором не участвовали наши клубы. Тяжело было перестроиться на менее плотный календарь игр?

— Первые полгода было видно, что ребята не ощущают привычного графика. Переезды, перелеты, две-три игры в неделю, минимальное количество тренировок. Но ко всему привыкаешь.

— Вам бы хотелось больше играть, чем тренироваться?

— Как и любому спортсмену. В этом сезоне получилось иначе. До Матча звезд могли провести три игры за шесть дней. После МВЗ был перерыв полтора месяца. Чем больше игр, тем интереснее болельщикам. В свою очередь спортсмены будут в тонусе, не перегружены. Для тренеров меньше головной боли. Как составить тренировочный план, как продумать выходные. Это важные нюансы.

— С включением в Единую лигу «Уралмаша» и «Руны» количество игр увеличится.

— Это здорово. «Руна» представляет определённый район Москвы, у них есть свои болельщики. У «Уралмаша» прекрасная школа, богатая история, много преданных фанатов. Знаю, что на финальную серию Суперлиги в столице Свердловской области собирался полный зал. В регионе любят баскетбол, так что будет здорово приехать в Екатеринбург.

Фото: ПБК ЦСКА/Михаил Сербин

— В отличии от партнеров у вас не будет отпуска?

— Мне придется тренироваться всё лето. С тренером по профилактике травматизма ЦСКА Александаром Алексичем у нас расписан четкий план. Три недели работаем, одну отдыхаем. Так что к предсезонке должен быть в полной боевой готовности.

— Как будет строиться ваш тренировочный график?

— Два дня усиленной работы, день отдыха, два дня работы, день восстановления в бассейне, воскресенье — выходной. Так что никуда не поедем отдыхать. Семья понимает, что мне нужно восстанавливаться, нужен профессиональный зал рядом. Когда будет выпадать неделя отдыха, то будем путешествовать по России на машине. Какие-то близлежащие города: Тула, Смоленск, Золотое кольцо.