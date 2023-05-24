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Авто
В России стартовали продажи седана Omoda S5

В России стартовали продажи седана Omoda S5

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Фото: Omoda
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Omoda, суббренд китайского производителя автомобилей Chery, в среду, 24 мая, объявил о начале продаж люксовых седанов Omoda S5, сообщает пресс-служба компании.

Новинка доступна во всех официальных дилерских центрах Omoda. Цена на седан с учетом действия специальных маркетинговых программ начинается от 2 019 900 рублей. Автомобиль продается в трех комплектациях: Life, Tech и Ultra.

В базовой версии Omoda S5 оснащен атмосферным бензиновым двигателем объемом 1,5 л и мощностью 113 л.с. в паре с вариатором. Седан в комплектации Life может предложить покупателю 16-дюймовые легкосплавные диски, задний парктроник и систему кругового обзора.

Комплектация Tech в первую очередь отличается силовой установкой: седан оснащен турбированным двигателем того же объема и мощностью 147 л.с. в сочетании с вариатором. Также в этой версии Omoda S5 может похвастать 17-дюймовыми легкосплавными дисками, датчиком дождя, климат-контролем, обогревом сидений первого и второго ряда, а еще обогревом руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. Цена на автомобиль в версии Tech стартует от 2 099 900 рублей, сообщает производитель.

Топовую комплектацию Ultra выдает декоративная подсветка. Также седан в самой «богатой» версии оснащен панорамным люком, системой мониторинга слепых зон, ассистентом удержания автомобиля в полосе движения, системой помощи при перестроении и движении в пробках, функцией автоматического торможения, системами предупреждения о фронтальном и заднем столкновении и функцию автоматического переключения ближнего света на дальний. Цена на Omoda S5 составляет 2 259 900 рублей.

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24 мая стало известно, что в апреле 2023 года компактный кроссовер Omoda С5 установил новый рекорд общих продаж, преодолев отметку 10 тыс. автомобилей.

Всего количество проданных компактных кроссоверов Omoda в минувшем апреле составило 10 781 шт., и это на 9% больше, чем в марте. Кроме того, согласно данным Китайской федерации пассажирского транспорта, в период с января по апрель китайский люксовый бренд реализовал 37 895 автомобилей модели C5. Таким образом, кроссовер Omoda оказался на шестом месте по экспортным продажам среди всех китайских автомобилей.

Что касается российского рынка, в I квартале 2023 года было продано 5605 Omoda C5. Таким образом суббренд Chery занял пятое место в сегменте легковых моделей и четвертое место ― в топе китайских производителей. Тем временем динамика продаж автомобилей Omoda вывела бренд на первое место среди всех китайских производителей автомобилей. В результате Россия занимает 45% в мировых продаж Omoda, что делает РФ крупнейшим рынком для Omoda.

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