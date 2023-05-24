Установлен новый рекорд мировых продаж кроссовера Omoda С5

В апреле 2023 года первая модель Omoda, люксового суббренда Chery, компактный кроссовер С5 установил новый рекорд общих продаж, преодолев отметку 10 тыс. автомобилей. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба Omoda.

Всего количество проданных компактных кроссоверов Omoda в минувшем апреле составило 10 781 шт. ― это на 9% больше, чем в марте. Кроме того, согласно данным Китайской федерации пассажирского транспорта, в период с января по апрель китайский люксовый бренд реализовал 37 895 автомобилей модели C5. Таким образом, кроссовер Omoda оказался на шестом месте по экспортным продажам среди всех китайских автомобилей.

Что касается российского рынка, в I квартале 2023 года было продано 5605 Omoda C5. Таким образом суббренд Chery занял пятое место в сегменте легковых моделей и четвертое место ― в топе китайских производителей. Тем временем динамика продаж автомобилей Omoda вывела бренд на первое место среди всех китайских производителей автомобилей. В результате Россия занимает 45% в мировых продаж Omoda, что делает РФ крупнейшим рынком для Omoda.

11 мая в российские шоурумы Omoda завезли седаны S5. На автомобили открыт предзаказ. Известно, что продажи автомобилей стартуют в ближайшее время, в мае-июне. Цены на седан начинаются от 2 159 900 рублей ― за эти деньги покупатель получает Omoda S5 в базовой комплектации Life с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 113 л.с. в паре с вариатором.

В скором времени в салонах дилеров появится седан в комплектации Tech, которая отличается от Life силовой установкой: вместо «атмосферника» производитель предлагает турбированную версию того же двигателя с соответственно возросшей мощностью ― до 147 л.с.