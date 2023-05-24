АвтоВАЗ выпустит обновленную версию Lada Vesta на альтернативном топливе в 2024 году

В 2024 году АвтоВАЗ наладит выпуск легковых автомобилей семейства Lada Vesta на природном газе, сообщает 24 мая, в среду, «РИА Новости» со ссылкой на вице-президента по внешним связям и взаимодействию с акционерами АвтоВАЗа Сергей Громак.

Громак заявил, что в 2024-м и 2025-м АвтоВАЗ запустит две модели с газовой силовой установкой на метане, на компримированном природном газе: первым автомобилем на альтернативном топливе будет Lada Vesta, а через год российский производитель представит универсал повышенной вместительности Lada Largus на природном газе.

«Причем Lada Largus будет с новой компоновкой: баллоны газовые будут расположены под днищем багажника, тем самым не будут скрадывать пространство багажника, а в такой машине, как Largus, это важно и для дачников, и для малого бизнеса», ― отметил Громак.

Также вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами АвтоВАЗа сообщил, что в 2023 году российский производитель автомобилей в паре с индустриальным партнером в Тольятти представили модель Lada Granta CNG, которая работает на природном газе. По словам эксперта, в этом году АвтоВАЗ планирует выпустить примерно 3,5 тыс. газомоторной Lada Granta.

15 мая стало известно, что продажи обновленной версии Lada Vesta NG после глубокой модернизации начнутся уже в конце мая. Новое поколение Vesta будет продаваться как с восьмиклапанной, так и с 16-клапанной силовой установкой. 16-клапанный бензиновый двигатель объемом 1,6 л развивает мощность 106 л.с. и 148 Нм, в то время как мощность бюджетной восьмиклапанной версии ДВС составляет 90 л.с. с крутящим моментом 143 Нм.

Обе версии силовой установки Vesta NG идут в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. В будущем, сообщает АвтоВАЗ, к 16-клапанному мотору добавят вариатор. В понедельник, 15 мая, на АвтоВАЗе собрали первые 13 автомобилей Lada Vesta NG с 16-клапанным двигателем и мультимедийной системой Enjoy ― такие машины также появятся в продаже в конце мая.