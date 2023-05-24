Автодилеры рассказали о перспективах новой Lada Vesta NG

Эксперты рынка новых автомобилей в России рассказали 24 мая аналитическому агентству «Автостат» о перспективах рестайлинговой версии Lada Vesta NG, которая в скором времени станет доступной для покупателей.

Денис Решетников, руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH, считает, что обновленная версия Vesta, которая встала на конвейер после перерыва длиной более года, может оказаться в списке автомобилей, входящих в программу льготного кредитования.

Этот фактор, по мнению эксперта, положительно отразится на продажах Vesta. Согласно прогнозам АвтоВАЗа, в случае повышенного спроса на новую модель компания планирует выпустить до 100 тыс. Vesta в 2023 году.

Тем временем Александр Шапринский, директор по развитию компании «Прагматика», сообщил, что на производстве обновленной Vesta могут сказаться экономические санкции. Эксперт считает, что стоит ожидать «неритмичные поставки из-за санкционного давления».

«Не думаю, что выпуск рестайлинговой Vesta позволит АвтоВАЗу серьезно увеличить свою долю. Всё-таки причины ее снижения ― это, в том числе, активный выход на рынок китайских брендов. Поэтому какое-то незначительное увеличение доли будет, но, скорее, мы увидим перераспределение внутри текущих объемов продаж Lada, и Vesta просто отберет часть доли у Granta. Безусловно, новинка спровоцирует определенный интерес к бренду. Особенно если АвтоВАЗовцы смогут запустить качественную маркетинговую кампанию», ― поделился мнением Сергей Новосельский, директор по маркетингу и ИТ Группы компаний «Петровский».

15 мая стало известно, что продажи обновленной версии Lada Vesta NG после глубокой модернизации начнутся уже в конце мая. Новое поколение Vesta будет продаваться как с восьмиклапанной, так и с 16-клапанной силовой установкой. 16-клапанный бензиновый двигатель объемом 1,6 л развивает мощность 106 л.с. и 148 Нм, в то время как мощность бюджетной восьмиклапанной версии ДВС составляет 90 л.с. с крутящим моментом 143 Нм.

Обе версии силовой установки Vesta NG идут в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. В будущем, сообщает АвтоВАЗ, к 16-клапанному мотору добавят вариатор. В понедельник, 15 мая, на АвтоВАЗе собрали первые 13 автомобилей Lada Vesta NG с 16-клапанным двигателем и мультимедийной системой Enjoy ― такие машины также появятся в продаже в конце мая.