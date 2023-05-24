В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога

В пяти регионах Украины днем 24 мая объявлена воздушная тревога. Об этом информирует официальный онлайн-ресурс «Карта воздушных тревог Украины».

По данным портала, около 12:18 сигналы тревоги распространились на Днепропетровскую область. Позже тревогу объявили в Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областях страны.

Администрация Николаевской области сообщила в своем Telegram-канале о начале воздушной тревоги в 12:30.

Накануне воздушная тревога была объявлена в трех областях страны. Сирены прозвучали в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях. В Минобороны России эти данные не комментировали.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как указал тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту. В Москве отмечали, что удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.