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В Москве проходит прощание с замглавы Минобрнауки Кучеренко

В Москве проходит прощание с замглавы Минобрнауки Кучеренко

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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В Богоявленском кафедральном соборе в Елохове в центре Москвы проходит церемония прощания с замглавы Минобрнауки Петром Кучеренко, мужем певицы Дианы Гурцкой. Кадры 24 мая опубликовали «Известия».

Как следует из видео, проститься с замминистра пришли сотни человек. За безопасностью церемонии следят охранники.

Проститься с Кучеренко пришли и представители российского шоу-бизнеса, в частности российская певица Лолита Милявская.

Похоронят чиновника на Троекуровском кладбище.

Средь ясного неба: умер замглавы Минобрнауки Петр Кучеренко
Чиновнику, мужу певицы Дианы Гурцкая, стало плохо в самолете во время возвращения с Кубы

Кучеренко скончался 20 мая в самолете при возвращении из Кубы, где он был в командировке в составе делегации. Командир решил экстренно приземлиться в аэропорту Минеральных Вод, когда стало известно об ухудшении состояния одного из пассажиров.

Экипаж вызвал на борт бригаду скорой помощи, однако они констатировали смерть замминистра.

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