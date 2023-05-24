В Москве проходит прощание с замглавы Минобрнауки Кучеренко

В Богоявленском кафедральном соборе в Елохове в центре Москвы проходит церемония прощания с замглавы Минобрнауки Петром Кучеренко, мужем певицы Дианы Гурцкой. Кадры 24 мая опубликовали «Известия».

Как следует из видео, проститься с замминистра пришли сотни человек. За безопасностью церемонии следят охранники.

Проститься с Кучеренко пришли и представители российского шоу-бизнеса, в частности российская певица Лолита Милявская.

Похоронят чиновника на Троекуровском кладбище.

Кучеренко скончался 20 мая в самолете при возвращении из Кубы, где он был в командировке в составе делегации. Командир решил экстренно приземлиться в аэропорту Минеральных Вод, когда стало известно об ухудшении состояния одного из пассажиров.

Экипаж вызвал на борт бригаду скорой помощи, однако они констатировали смерть замминистра.