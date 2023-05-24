Объявлена дата начала продаж российского электрокара Tigarbo

Продажи российского электромобиля Elecar 5E-Tigarbo 4+2 стартуют 1 июня, сообщает 23 мая, во вторник, пресс-служба компании «Тигарбо Эко».

Отечественный производитель электрокаров базируется в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области. «Тигарбо Эко» специализируется на транспорте, который в первую очередь используют на закрытых территориях — например, в парках, гостиничных комплексах, коттеджных поселках, на набережных, между объектами спортивной инфраструктуры. Также Elecar 5E-Tigarbo 4+2 сертифицирован для использования на дорогах общего пользования.

Новинка оснащена электродвигателем мощностью 10 кВт и емкостью аккумулятора 116 А·ч. Запас хода Tigarbo ― 120 км, время зарядки батареи до 100% от электросети 220 В составляет восемь часов. Масса автомобиля ― 750 кг. Максимальная скорость электрокара ― 40 км/ч, однако по запросу покупателя производитель может ее снизить или увеличить.

В ближайшем будущем ростовская компания планирует расширить модельный ряд электромобилей. Так, в скором времени на рынок поступит грузовая модель Tigarbo электрокара, которая может тянуть состав пассажирских прицепов. Кроме того, компания намеревается создать модель с повышенной проходимостью для экстремального бездорожья.

18 мая российский стартап «Кама» в ходе XIV Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» поделился планами построить на базе электромобиля «Атом» целую линейку различных электрокаров.

По словам гендиректора бренда Игоря Поваразднюка, создатели проекта изначально рассматривали возможность расширить модельный ряд на базе электромобиля российского стартапа. Тем не менее, подчеркнул Поваразднюк, компания «Кама» в первую очередь нацелена на выпуск хотя бы одной модели, небезызвестного «Атома».

«Да, очень важно, что мы предусмотрели, что платформа имеет возможность масштабироваться. То есть на базе той же самой платформы можно делать большое количество самых разных электроавтомобилей. Мы сейчас нацелены на то, чтобы успешно сделать наш первый продукт «Атом». Дальше будем смотреть по вопросу расширения модельного ряда», ― сообщил гендиректор.