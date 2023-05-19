«Атом» получит расширенный модельный ряд

Российский стартап «Кама» в ходе XIV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» поделился планами построить на базе электромобиля «Атом» целую линейку различных электрокаров. Об этом 18 мая сообщает ТАСС.



По словам гендиректора бренда Игоря Поваразднюка, создатели проекта изначально рассматривали возможность расширить модельный ряд на базе электромобиля российского стартапа. Тем не менее, подчеркнул Поваразднюк, компания «Кама» в первую очередь нацелена на выпуск хотя бы одной модели, небезызвестного «Атома».

«Да, очень важно, что мы предусмотрели, что платформа имеет возможность масштабироваться. То есть на базе той же самой платформы можно делать большое количество самых разных электроавтомобилей. Мы сейчас нацелены на то, чтобы успешно сделать наш первый продукт «Атом». Дальше будем смотреть по вопросу расширения модельного ряда», ― сообщил гендиректор.

18 мая также стало известно, что производство российского электрокара «Атом» хотят запустить в Республике Татарстан.

По данным источника, стартап «Кама» рассматривает несколько площадок для серийного производства электромобиля.