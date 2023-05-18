В Татарстане запланировали выпускать электромобиль «Атом»

Производство российского электрокара «Атом» хотят запустить в Республике Татарстан, сообщает 18 мая издание «БИЗНЕС Online».

Об этом стало известно в ходе международного экономического саммита «Россия — исламский мир: KazanForum 2023», когда один из собеседников издания рассказал, что стартап «Кама», который разработал «Атом», рассматривает несколько площадок для серийного производства электромобиля.

«Предварительно, это будет одна из площадок в Татарстане, поскольку здесь есть компетенции, люди», ― сообщил собеседник «БИЗНЕС Online».

Также источник отметил, что стоимость электрокара «Атом» будет «в границах рынка», однако более точных деталей выяснить журналистам не удалось. Известно, что российский стартап надеется получить финансирование из госбюджета, чтобы возместить покупателям часть стоимости. Сейчас «Кама» ведет активную работу, чтобы привлечь новых инвесторов.

11 мая стартап «Кама» показал в Москве прототип электромобиля «Атом». В серийное производство его планируют запустить в 2025 году.

«Атом» позиционируется как российский проект, но у компании есть инжиниринговое подразделение в КНР, а к созданию дизайна привлекали итальянское ателье. Среди поставщиков — российские, турецкие и китайские компании.

В разработке аккумуляторной батареи и электропривода оказывают помощь предприятия госкорпорации «Росатом». Например, «Рэнера» разработает и будет производить на своей российской фабрике батарею, обеспечивающую запас хода в 500 км и адаптированную к холодному климату. Электропривод позволит разгоняться до 100 км/ч за 7–9 секунд.