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В Москве представили российский электромобиль «Атом»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров
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Российский стартап «Кама» показал в Москве прототип электромобиля «Атом». В серийное производство его планируют запустить в 2025 году, сообщает корреспондент «Известий» с места событий.

«Атом» позиционируется как российский проект, но у компании есть инжиниринговое подразделение в КНР, а к созданию дизайна привлекали итальянское ателье. Среди поставщиков — российские, индийские и китайские компании.

В разработке аккумуляторной батареи и электропривода оказывают помощь предприятия госкорпорации «Росатом». Например, «Рэнера» разработает и будет производить на своей российской фабрике батарею, обеспечивающую запас хода в 500 км и адаптированную к холодному климату. Электропривод позволит разгоняться до 100 км/ч за 7–9 секунд.

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Вместе с прототипом «Атома» представили и собственное программное обеспечение, также российской разработки. Оно имеет высокий уровень киберзащищенности и одновременно позволяет создавать сторонним разработчикам дополнительные приложения.

Габариты представленного прототипа 3995×1780×1615 мм, но размеры серийной машины могут измениться. У «Атома» нет средней стойки, а двери сделаны распашными, причем закрывать и открывать их можно в любом порядке. Привод задний, но в перспективе обещают и полный.

Уже в базе будут доступны системы удержания полосы, следования в пробке, ассистент автоматической парковки, распознавание дорожных знаков и непредвиденных ситуаций. К 2030-му обещают добавить автономное вождение. Интерьер выдержан в минималистичном ключе, как и органы управления. Тачскрин на заменяющем руль штурвале управляет всеми функциями, даже выбором режимов движения. Штурвал не связан с колесами механически, что позволяет менять «передаточное отношение».

В августе планируется создать 13 прототипов для испытаний, в следующем году — представить предсерийные образцы, а летом 2025 года запустить серийное производство в России. Производственную площадку не называют, но известно, что «Кама» интересовалась заводом Ford в Набережных Челнах.

Планируемый ежегодный объем производства — 200 тыс., причем компания собирается выйти на рынки Ближнего Востока и Азии. В Китае она намерена построить завод. Машины помимо продаж частным покупателям планируется поставлять в каршеринг, такси и компании по доставке товаров.

3 мая в ГК «АвтоСпецЦентр» рассказали, что около 40% опрошенных автовладельцев хотели бы приобрести электромобиль. Как отмечается, число зарегистрированных в стране авто с электрическим двигателем превысило 20,7 тыс.

Эксперты напомнили, что в середине июля 2022 года Минпромторг запустил программу поддержки спроса на отечественные автомобили, действие которой распространяется и на электромобили. А также отметили, что в настоящее время стоимость ОСАГО для электромобилей на 10% дешевле, чем четыре года назад.

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