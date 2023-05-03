Названы основные преимущества электромобилей

Около 40% опрошенных автовладельцев хотели бы приобрести электромобиль, рассказали «Известиям» 3 мая в ГК «АвтоСпецЦентр». Эксперты проанализировали текущую ситуацию на автомобильном рынке и выявили основные преимущества электромобилей

Как отмечается, число зарегистрированных в стране авто с электрическим двигателем превысило 20,7 тыс.

Эксперты напомнили, что в середине июля 2022 года Минпромторг запустил программу поддержки спроса на отечественные автомобили, действие которой распространяется и на электромобили. А также отметили, что в настоящее время стоимость ОСАГО для электромобилей на 10% дешевле, чем четыре года назад.

По данным компании, в РФ в I квартале 2023 года продажи автомобилей снизились на 44,7%. «Однако при этом только за январь-февраль текущего года было реализовано более 900 новых электромобилей. В марте 2023 года число проданных электрокаров достигло 702 — это на 168% больше, чем за аналогичный период прошлого года», —уточнили там.

По оценкам ГК «АвтоСпецЦентр», в текущем году в стране ожидается значительный рост производства электрокаров — с 2 тыс. до 18 тыс. единиц, а к 2024 году производство может увеличиться до 36 тыс. единиц.

Отмечается, что страхование электромобиля не отличается от страхования обычных авто с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), оформление ОСАГО происходит по общим правилам. При этом стоимость страхового полиса для электрического транспорта может быть выше, чем для автомобилей с ДВС. Итоговая стоимость каско и ОСАГО зависит от модели автомобиля, индивидуальной оценки автовладельца и страховой компании, рассказали эксперты, добавив, что приобретать электроавтомобиль нужно только у официального дилера, чтобы не получить отказ в страховании.

«Существенное преимущество электромобилей перед авто с ДВС заключается в том, что владельцам электрокаров уже сейчас доступны различные льготы. Например, при покупке автомобиля с электродвигателем государство может выделить субсидию 25%, но не более 625 тыс. рублей. При этом стоимость автомобиля может быть любой. Только на эту программу было выделено около 20 млрд рублей», — отметили в компании.

Кроме того, хотя стоимость запчастей и комплектующих для электрокаров выше, чем для машин с ДВС, финальная стоимость эксплуатации электромобиля по многим показателям ниже, добавили эксперты. Так, по их словам, в среднем техническое обслуживание электрокаров дешевле техобслуживания автомобилей с ДВС на 40%. Владельцы электромобилей экономят на заправке топливом, заряд обходится дешевле, так как в РФ стоимость электроэнергии ниже бензина, дизельного и газомоторного топлива.

Как объяснили эксперты, общие траты на ремонт электромобилей на 33% ниже, чем на ремонт других машин, так как в них используется меньше расходных материалов.

«Дальнейший рост популярности электромобилей и увеличение предложения на рынке приведут к тому, что в перспективе автомобили с электрическим двигателем станут более востребованными. По нашим прогнозам, в 2023 году объем рынка электрокаров увеличится, в том числе в связи с запуском сборочных площадок электромобилей российских автомобильных брендов», — заключила директор по коммуникациям ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина.

Ранее в этот день сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перечень поручений министерствам и ведомствам, касающийся дополнительных мер по развитию в стране электротранспорта и созданию инфраструктуры для него. Так, кроме возможности упрощенной установки зарядных станций в жилых комплексах правительство считает необходимым пересмотреть стоимость ОСАГО на электромобили, а также ввести субсидии для агрегаторов такси и каршеринга, использующих модели на электротяге.

С 1 марта владельцам электромобилей разрешено бесплатно ездить по платным федеральным трассам.