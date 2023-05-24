ТАСС: СФ предложил кабмину проработать вопрос о налогообложении доходов блогеров

В Совете Федерации предложили рассмотреть введение налогообложения для физических лиц, организаций и блогеров за деятельность в интернете. Проект постановления «О реализации налоговой политики в целях обеспечения экономического роста» появился в распоряжении ТАСС 24 мая.



Документ, который подготовил комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам, планируется принять на заседании в среду.

«Рекомендовать правительству РФ проработать вопрос о налогообложении доходов, получаемых организациями и физическими лицами от осуществления ими деятельности в интернете», — указано в проекте постановления.

Ранее, 15 мая, глава СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что Следственный комитет проведет новые проверки на предмет уплаты налогов известными блогерами, если будут основания.