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ТАСС: СФ предложил кабмину проработать вопрос о налогообложении доходов блогеров

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В Совете Федерации предложили рассмотреть введение налогообложения для физических лиц, организаций и блогеров за деятельность в интернете. Проект постановления «О реализации налоговой политики в целях обеспечения экономического роста» появился в распоряжении ТАСС 24 мая.

Документ, который подготовил комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам, планируется принять на заседании в среду.

«Рекомендовать правительству РФ проработать вопрос о налогообложении доходов, получаемых организациями и физическими лицами от осуществления ими деятельности в интернете», — указано в проекте постановления.

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Ранее, 15 мая, глава СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что Следственный комитет проведет новые проверки на предмет уплаты налогов известными блогерами, если будут основания.

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