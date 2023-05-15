Бастрыкин не исключил новых проверок блогеров Следственным комитетом

Следственный комитет проведет новые проверки на предмет уплаты налогов известными блогерами, если будут основания. Об этом 15 мая рассказал ТАСС председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

«Безусловно, в случае поступления из налоговых органов материалов, указывающих на признаки налоговых преступлений, нами будут организованы проверки, по итогам которых будут приниматься соответствующие процессуальные решения», — отметил собеседник агентства на полях Петербургского международного юридического форума.

Таким образом он прокомментировал сообщения о том, что могут быть возбуждены новые уголовные дела в отношении блогеров, помимо активных разбирательств.

Ранее фигурантами уголовных дел стали популярные российские блогеры, в том числе Елена Блиновская, Александра Митрошина, Валерия (Лерчек) и Артем Чекалины. По словам Бастрыкина, это первые подобные дела в отношении блогеров, прежде такого не случалось.

14 мая председатель СК РФ упомянул, что Елена Блиновская выплатила только 10 млн рублей более чем из 918 млн рублей налоговой задолженности. Ей предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере 27 апреля. На следующий день суд отправил блогера под домашний арест до 26 июня.

На допросе женщина заявила, что готова компенсировать в полном объеме нанесенный ущерб. Во время избрания меры пресечения в Пресненском суде Москвы в конце апреля адвокат Блиновской сообщила, что ее подзащитная добровольно перечислила в бюджет значительную сумму.

11 мая стало известно, что суд заморозил счета блогеров Чекалиных, обвиняемых в неуплате налогов и отмывании денежных средств, на сумму, превышающую 311 млн рублей.