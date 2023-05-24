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Названы способы определить местоположение смартфона с отключенной геолокацией

Эксперт: определить геолокацию устройства можно без ГЛОНАСС и GPS
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Простое отключение сервисов для определения местоположения на смартфоне не скроет его владельца от всех программ. Об этом 24 мая рассказал директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов в беседе с агентством «Прайм».

При отправке сообщения, размещения фотографии в соцсетях, даже при открытии браузера устройство обменивается с сервером метаданными, которые «несут в себе информацию об интернет-провайдере, IP-адресе и ближайших серверах, задействованных в переписке. Таким образом можно определить, к примеру, в каком доме вы живете», предупредил директор «ИТ-Резерв».

«Вероятность стать жертвой киберпреступника, получившего данные о вашей локации, вполне реальна», — заявил эксперт.

Каждому гаджету присвоен свой уникальный сетевой идентификатор — MAC адрес, поэтому с каждым использованием публичной сети Wi-Fi такой адрес становится открытым для любого человека, сказал Мясоедов. Именно благодаря такой системе работает таргетированная реклама в супермаркетах и ТЦ.

Ко всему прочему существует технология триангуляции, добавил специалист. Три ближайшие вышки способны отследить местоположение сотового телефона с точностью до 300 метров. Таким способом пользуются операторы связи и специальные службы.

Технология может использоваться и самостоятельно, и как вспомогательный элемент в густонаселенных городах, где модули ГЛОНАСС и GPS работают с помехами.

«К ухищрениям можно отнести и геотаргетинг посредством вредоносного ПО. Такие программы пишут звук, соотносят его с данными из фотоальбомов или мессенджеров и с помощью нейросетей и искусственного интеллекта выдают своим разработчикам вероятные локации жертвы», — объяснил эксперт.

Самый наилучший способ защититься от всего вышеперечисленного — ходить с кнопочным телефоном и часто менять географические точки, сказал Мясоедов. Однако более разумным будет подход к соблюдению баланса между удобством и безопасностью.

Специалист посоветовал не пользоваться публичными Wi-Fi cетями, включать по возможности VPN, а также держать геотаргетинг активированным только в приложениях, где это действительно необходимо — вроде карт навигации, заключил Мясоедов.

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14 мая руководитель команды разработки платформы Gem4me Ваге Закарян рассказал, что внезапное включение экрана телефона может являться признаком его прослушки. По его словам, если возникло подозрение о прослушивании телефона, то стоит проверить устройство с помощью антивирусных программ.

Кроме того, есть команды для обнаружения прослушки и несанкционированной отправки информации. Эксперт сообщил, что на iOS и Android можно ввести команду #21# и нажать вызов.

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