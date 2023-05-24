Названы способы определить местоположение смартфона с отключенной геолокацией

Простое отключение сервисов для определения местоположения на смартфоне не скроет его владельца от всех программ. Об этом 24 мая рассказал директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов в беседе с агентством «Прайм».

При отправке сообщения, размещения фотографии в соцсетях, даже при открытии браузера устройство обменивается с сервером метаданными, которые «несут в себе информацию об интернет-провайдере, IP-адресе и ближайших серверах, задействованных в переписке. Таким образом можно определить, к примеру, в каком доме вы живете», предупредил директор «ИТ-Резерв».

«Вероятность стать жертвой киберпреступника, получившего данные о вашей локации, вполне реальна», — заявил эксперт.

Каждому гаджету присвоен свой уникальный сетевой идентификатор — MAC адрес, поэтому с каждым использованием публичной сети Wi-Fi такой адрес становится открытым для любого человека, сказал Мясоедов. Именно благодаря такой системе работает таргетированная реклама в супермаркетах и ТЦ.

Ко всему прочему существует технология триангуляции, добавил специалист. Три ближайшие вышки способны отследить местоположение сотового телефона с точностью до 300 метров. Таким способом пользуются операторы связи и специальные службы.

Технология может использоваться и самостоятельно, и как вспомогательный элемент в густонаселенных городах, где модули ГЛОНАСС и GPS работают с помехами.

«К ухищрениям можно отнести и геотаргетинг посредством вредоносного ПО. Такие программы пишут звук, соотносят его с данными из фотоальбомов или мессенджеров и с помощью нейросетей и искусственного интеллекта выдают своим разработчикам вероятные локации жертвы», — объяснил эксперт.

Самый наилучший способ защититься от всего вышеперечисленного — ходить с кнопочным телефоном и часто менять географические точки, сказал Мясоедов. Однако более разумным будет подход к соблюдению баланса между удобством и безопасностью.

Специалист посоветовал не пользоваться публичными Wi-Fi cетями, включать по возможности VPN, а также держать геотаргетинг активированным только в приложениях, где это действительно необходимо — вроде карт навигации, заключил Мясоедов.

14 мая руководитель команды разработки платформы Gem4me Ваге Закарян рассказал, что внезапное включение экрана телефона может являться признаком его прослушки. По его словам, если возникло подозрение о прослушивании телефона, то стоит проверить устройство с помощью антивирусных программ.

Кроме того, есть команды для обнаружения прослушки и несанкционированной отправки информации. Эксперт сообщил, что на iOS и Android можно ввести команду #21# и нажать вызов.