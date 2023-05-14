Эксперт назвал команды для выявления прослушки телефона

Внезапное включение экрана телефона может являться признаком его прослушки. Об этом в воскресенье, 14 мая, заявил агентству «Прайм» руководитель команды разработки платформы Gem4me Ваге Закарян.



По его словам, если возникло подозрение о прослушивании телефона, то стоит проверить устройство с помощью антивирусных программ.



Кроме того, есть команды для обнаружения прослушки и несанкционированной отправки информации. Эксперт сообщил, что на iOS и Android можно ввести команду #21# и нажать вызов. Если в ответе системы будет указано, что подозрительная активность не выявлена, то серьезных оснований для опасений нет. Еще одна из таких команд для IOS — #62#, с ее помощью можно узнать об активированной переадресации на устройстве.



Закарян отметил, что постоянная пересылка информации требует большого расхода энергии, из-за чего аккумулятор телефона может начать быстро разряжаться и даже перегреваться.

«Неожиданное включение экрана без участия пользователя тоже может говорить не только о техническом сбое в устройстве, но и об активности посторонних лиц в вашем гаджете», — сказал специалист.

Эксперт добавил, что стоит обратить внимание и на расход мобильного трафика. Если среднемесячный объем значительно вырос, то это повод задуматься.



Закарян заключил, что если перечисленные способы не помогли решить проблему, то следует обратиться в сервисный центр, где специалист выявит причины неполадок телефона.

27 апреля преподаватель Московской школы программистов (МШП) Кирилл Ситнов назвал признаки взлома смартфона, которые трудно заметить с первого взгляда. Среди них специалист перечислил частые подвисания, внезапные скриншоты, а также быструю разрядку аккумулятора.