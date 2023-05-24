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Эксперт рассказал о статусе напавших на Белгородскую область диверсантов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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С точки зрения международного права нападение на Белгородскую область — это террористическая операция, а те, кто участвовал в ней — это террористы, рассказал «Известиям» экс-замглавы МИД РФ Сергей Орджоникидзе.

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«На них не должны распространяться нормы международного гуманитарного права, как на комбатантов. То есть, эти люди должны быть уничтожены», — сказал он.

Эксперт отметил, что подобные операции планирует обычно руководство вооруженных сил, в данном случае, Украины.

«То, что они говорят насчет того, что там какой-то «русский корпус», — чепуха полная. Это была операция [ВФУ]. Они сначала открыли артиллерийский огонь. Под его прикрытием начали вторжение. Операция, направленная на то, чтобы нивелировать их поражение в Артемовске. Думаю, что такие вещи будут продолжаться, так что нам надо серьезно к ним готовиться», — пояснил дипломат.

Ранее в Минобороны России рассказали о том, как проходила контртеррористическая операция в Белгородской области.

«Киевский режим, потерпев поражение в городе Артемовск, перешел к реализации террористических акций против мирного населения. 22 мая, после интенсивных артиллерийских обстрелов международного пункта пропуска «Козинка», а также ряда других гражданских объектов Грайворонского района Белгородской области, подразделение украинского националистического формирования вторглось на территорию РФ. В ходе контртеррористической операции ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа националистические формирования были заблокированы и разгромлены», — заявили в ведомстве.

По данным Минобороны, в ходе контртеррористической операции уничтожены свыше 70 боевиков и девять единиц техники.

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