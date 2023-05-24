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В Минпромторге предложили увеличить план поставок вертолетов на треть

В Минпромторге предложили увеличить план поставок вертолетов до 2030 года на треть
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Минпромторг предложил увеличить количество планируемых к поставке до 2030 года российских вертолетов на треть от утвержденных летом 2022-го объемов, сообщили «Известиям» в пресс-службе министерства.

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«В настоящее время проект изменений (в комплексную программу развития авиационной отрасли РФ. — Ред.) проходит процедуру согласования. В части вертолетостроения к концу 2030 года мы планируем увеличить объем поставляемой вертолетной техники всех типов на треть по сравнению с утвержденными показателями», — сообщили «Известиям» в ведомстве.

В одобренной летом 2022 года комплексной программе сообщалось, что к поставке планируется 764 вертолета. Таким образом, теперь объем поставки вырастет примерно до 1018 машин.

Об увеличении плана по поставкам вертолетов ранее на пленарной сессии на форуме HeliRussia сообщил замглавы Минпромторга Олег Бочаров. По словам чиновника, вместе с ростом общего количества машин, сроки их поставки сдвинулись «вправо». В пресс-службе Минпромторга не ответили, на какой период они отложены.

«Известия» направили запрос в Минтранс, «Вертолеты России» и в «Ростех».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Ми» с вами: поставки вертолетов до 2030 года планируют увеличить на треть

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