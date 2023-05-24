Сенаторы предложили проработать вопрос о налогообложении доходов блогеров

Сенаторы предложили рассмотреть вопрос о введении налогообложения для физических лиц и организаций за деятельность в интернете, включая блогеров. Об этом говорится в проекте постановления Совфеда «О реализации налоговой политики в целях обеспечения экономического роста».

Отмечается, что подготовленный комитетом СФ по бюджету и финансовым рынкам документ Совет Федерации планирует принять на заседании в среду, 24 мая.

«Рекомендовать правительству РФ проработать вопрос о налогообложении доходов, получаемых организациями и физическими лицами от осуществления ими деятельности в интернете», — приводит текст проекта постановления Совфеда ТАСС.

Ранее, 15 мая, глава СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что Следственный комитет проведет новые проверки на предмет уплаты налогов известными блогерами, если будут основания.