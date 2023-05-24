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В РФ ужесточат требования страхования мест массового скопления людей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В России обсуждается страхование объектов массового скопления людей — торговых центров, кинотеатров и других подобных мест. Оно может стать вмененным, рассказал «Известиям» зампред Совфеда Николай Журавлев. Он поддержал эту инициативу.

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Компании будут на определенную сумму страховать каждого, кто потенциально может пострадать в случае чрезвычайной ситуации. А при инциденте страховщик выплатит гражданам компенсацию. Такой законопроект сейчас обсуждается с ЦБ и Минфином, отметил Николай Журавлев. Он добавил: это позволит освободить бизнес от излишних проверок, а люди смогут получать возмещение сразу и в полном объеме.

Такой инструмент должен стимулировать владельцев повышать безопасность на объекте за счет предстраховой оценки помещения, сообщили в пресс-службе ЦБ. Однако следует предусмотреть и альтернативные варианты обеспечения ответственности, считают в регуляторе.

Например, позволить компаниям вместо страховки иметь банковскую гарантию или резервный фонд, отметили во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС).

В страховых компаниях поддержали предложение Совфеда. Зачастую граждане не могут получить компенсацию с виновника, потому что погорелец после инцидента сам оказывается банкротом, пояснили в пресс-службе «Югории». Если же сделать такое страхование вмененным, то каждый объект с массовой публичной доступностью или мероприятие должны будут предоставить полис или банковскую гарантию.

При этом лимит выплат нужно установить на уровне 2 млн рублей, считают в «Росгосстрахе».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Массовый порядок: в России ужесточат требования по страхованию объектов скопления людей

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