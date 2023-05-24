В ЕП спрогнозировали дальнейший импорт российских энергоносителей в ЕС

Евросоюз продолжит импортировать российские нефть и газ, несмотря на курс, предполагающий поэтапный отказ от энергоресурсов РФ. Об этом в интервью «Известиям» заявил депутат Европарламента (ЕП) от Германии Гуннар Бек.

«Даже если они не покупают российскую нефть и газ, то всё-таки должны их откуда-то брать. В настоящее время Европа импортирует большое количество российских энергоносителей через третьи страны причем по гораздо более высокой цене», — отметил он.

Так что ЕС продолжит импорт российских энергоресурсов, при этом делая вид, что эти энергоносители поступают от других государств, подчеркнул Бек.

Вместе с тем европарламентарий раскритиковал нынешнюю политику Европы, напомнив, что она уже привела к повышению цен на энергоносители, что отразилось на конкурентоспособности промышленности ЕС.

«ФРГ пострадает больше всего из-за того, что немецкое правительство старается уменьшить зависимость от российского газа, при этом одновременно отказываясь от атомной энергетики и пытаясь сократить потребление угля», — добавил депутат ЕП.

По итогам трехдневного саммита G7, который завершился 21 мая в японской Хиросиме, страны «большой семерки», в частности, договорились об ускорении постепенного отказа от зависимости от энергоносителей из РФ.

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«Европа будет импортировать российские энергоносители»